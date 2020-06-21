Роналду поругался с Сарри перед всей командой накануне финала Кубка Италии

Португальская звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду вновь не нашел понимания с главным тренером команды Маурицио Сарри. Конфликт между ними произошел перед финалом Кубка Италии на глазах у всей команды.



Итальянский специалист перед решающим матчем турнира с "Наполи" попросил португальца сыграть в центре нападения, на что тот грубо ответил отказом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Роналду ответил, что всю свою карьеру он действовал слева.



Отказ 35-летнего португальца на глазах своих одноклубников повысил шанс на подрыв авторитета Сарри перед своими подопечными.



Как итог, на матч в центр нападения был поставлен Пауло Дибала, Роналду остался слева. А "Ювентус", сыграв основное время с неаполитанцами вничью, упустил Кубок Италии в серии послематчевых пенальти.