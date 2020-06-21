Президент рассказал, на какие мысли его навело содержание закрытых сводок

Запад играет с Россией нечестно, пытаясь сдержать её и не дать развиваться. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Как вспомнил Путин, после развала СССР он считал, что исчезновение идеологических противоречий с Западом приведет к всеобщему благоденствию​​. Но на самом деле, рассказал президент, Россией пытались "дергать за ниточки и управлять".

К такому выводу Путин пришел, заняв пост директора ФСБ и прочитав закрытые сводки и материалы. Путин уточнил, что попытки держать Россию в "полуразваленном состоянии" начались с событий на Кавказе, задолго до кризиса на Украине.