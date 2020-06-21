Погибший и шесть пострадавших: в Петербурге произошло массовое ДТП с маршруткой

Утром в воскресенье, 21 июня, на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге произошла массовая авария с участием маршрутки и трех легковых автомобилей, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В настоящее время известно, что погиб водитель легковушки. Еще шесть пострадавших, в том числе – пять человек, находившихся в салоне маршрутного транспортного средства, оказались в больнице.

Большинство травмированных получили травмы средней степени тяжести. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

Как утверждают очевидцы, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля, на большой скорости выехавший на полосу встречного движения и протаранивший автобус. После этого автомобиль предполагаемого виновника инцидента врезался в другие легковушки.