21 июня 202014:06

Нападение в Рединге все же признали терактом

EPA

Нападение на людей в английском Рединге (графство Беркшир) признано терактом. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением долины Темзы, в зону ответственности которого входит Беркшир.

Нападение на людей с ножом, произошедшее в парке Рединга вечером 20 июня, совершил молодой мужчина. В результате атаки трое человек погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. 25-летний нападавший выходец из Ливии был задержан на месте преступления. Сообщалось, что нападение не связано с митингом в защиту прав чернокожего населения. Расследование инцидента продолжается.

 

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