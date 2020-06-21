Нападение в Рединге все же признали терактом

Нападение на людей в английском Рединге (графство Беркшир) признано терактом. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением долины Темзы, в зону ответственности которого входит Беркшир.

Нападение на людей с ножом, произошедшее в парке Рединга вечером 20 июня, совершил молодой мужчина. В результате атаки трое человек погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. 25-летний нападавший выходец из Ливии был задержан на месте преступления. Сообщалось, что нападение не связано с митингом в защиту прав чернокожего населения. Расследование инцидента продолжается.