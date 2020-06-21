Путин о критике и компромиссах

Президент России Владимир Путин заявил, что давно привык к критике и считает ее неизбежной.

На вопрос Павла Зарубина, автора фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", не обидно ли ему слышать подчас оголтелую критику, глава государства ответил: "Нет, я давно к этому привык".

По мнению Путина, критика — "это неизбежно". "Таковы законы развития любого общества, всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты", — добавил он.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что защита национальных интересов страны предполагает поиск компромиссов, приемлемых для партнеров. Путин напомнил, что защищать интересы страны и российских граждан — это часть его работы. "Из этого я всегда исходил и исхожу", — подчеркнул Путин.

Глава государства признал, что в определенный период своего развития Россия "не смела заявить о своих национальных интересах" и начала делать это с начала 2000-х годов.

Фильм "Россия. Кремль. Путин" выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.