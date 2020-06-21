Москва не приобретала Крым и с Киевом не ругалась, подчеркнул Путин

Россия "не приобретала Крым": решение о воссоединении с Россией приняли жители полуострова. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, Крым всегда был российским — даже с юридической точки зрения. При этом с украинским народом у России разногласий нет — разошлись лишь взгляды с теми людьми на Украине, которые сегодня находятся там у власти.

В конце концов президент Украины, кто бы ни занимал эту должность на тот момент, приедет с визитом в Москву, отметил Путин. Это, по его словам, неизбежно.

"Вопрос — когда, но мы подождем", — сказал президент РФ.

При этом он отметил, что заявления нынешнего украинского президента Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. По его словам, и для украинского президента "ничего хорошего в этом нет", учитывая, как "сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны".

Премьера документального фильма Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" состоится в воскресенье, 21 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1".