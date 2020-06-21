Путин оценил результаты борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин завил, что задача защиты граждан России от коронавирусной инфекции в целом выполнена. В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" глава государства, отметил, что по количеству заразившихся COVID-19 Россия занимает третье место в мире, а по числу умерших имеет один из самых низких показателей в мире. Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса, и подчеркнул, что в целом удалось выполнить задачу по защите граждан России от этой инфекции.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 7 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Полностью выздоровели еще 5 119 человек, скончались — 109. Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за неделю впервые превысило количество новых случаев: с 15 по 21 июня штаб сообщил о 55 716 заразившихся и 59 661 выздоровевшем.

Труд российских медиков, работавших во время пандемии с коронавирусными больными, отмечен государственными наградами. Медалью Луки Крымского награждены более 900 человек. Награды за сохранение жизни и здоровья россиян вручены медикам практически во всех регионах страны.