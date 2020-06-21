Путин уверен в эффективном использовании Россией наследия международных турниров

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что инфраструктурное наследие, которое осталось в стране после проведения крупных международных турниров, будет использоваться эффективно.



Глава государства заявил об этом в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", который вышел на телеканале "Россия 1".



На вопрос о нагрузке инфраструктуры, оставшейся в стране в виде наследия крупных спортивных событий Путин ответил: "Я просто уверен, что оно будет эффективно использоваться".



Кроме того, президент также отметил, что "важно не только материальное наследие — должно быть больше культурных и спортивных мероприятий, призванных объединять страны, людей и народы, а не разъединять их".