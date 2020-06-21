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Коронавирус 3 минуты назад

21 июня 202020:36 Дмитрий Киселёв

Россия смогла дать пандемии достойный ответ

Россия смогла дать пандемии достойный ответ

21 июня Россия отмечает День медицинского работника. Накануне этого особого по нынешним временам праздника президент встретился как раз с теми, кто сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

"Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд. Мы заставили эту тяжелейшую эпидемию отступить. Да, еще много работы. Но все-таки мы не допустили критического роста смертности, срывов настоящего паралича в работе медицинских учреждений, как это, к сожалению, произошло в некоторых других местах за границей. За короткий срок значительно продвинулись в лечении коронавируса. Сберегли тысячи жизней. Словом, смогли достойно ответить на вызов колоссальной сложности. Я безо всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда", — заявил Владимир Путин.

Тем временем мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения. Болезнь распространяется все быстрее.

Общее число зараженных на планете приближается к 9 миллионам. Умерли более 470 тысяч. Каждый день выявляется все больше больных. 17 июня были зарегистрированы более 150 тысяч заражений по всему миру, в ВОЗ заявили, что это — рекорд. 20 июня за сутки заразились более 180 тысяч. Основной прирост дают Северная и Южная Америки, где ситуацию взять под контроль пока не удается. Серьезная заболеваемость — в ряде государств Южной Азии и Ближнего Востока.

Для стран, которые из пандемии уже выходят, требуется предельная осторожность при снятии ограничительных мер. Нас это касается в полной мере. Конечно, российские власти с самого начала к эпидемии отнеслись более чем серьезно. Хотя многим в конце марта и казалось, что наши ограничительные меры избыточны, сейчас, когда мы видим, сколь жестока болезнь к тем, кто оказался беспечен, все, что было сделано в последние три месяца, даже скептикам представляется более чем логичным и разумным.

19 июня Владимир Путин провел совещание по пострадавшим отраслям экономики. Президент констатировал, что борьба с заразой "нас всех объединила" и Россия выходит из сложившейся ситуации "с минимальными потерями". В целом и здравоохранение, и экономика справляются с вызовами.

"Мы действительно достойно, сейчас уже можно это сказать, ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на свой тыл. В целом наша экономика, все ее ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения, цифровая, телекоммуникационная, доказали, что способны быстро адаптироваться к серьезным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях", — подчеркнул глава государства.

Текст: "Вести недели"

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