Шведские журналисты откровенно глумятся над безответственностью своих властей

19 июня Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Это новые государственные награды — специально для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, добровольцев, благотворителей, ученых и производителей лекарств.

Для материальной поддержки медиков, работающих с коронавирусом, Путин предложил сохранить федеральные и региональные надбавки еще на два месяца, а при расчете отпускных должны учитываться и дополнительные выплаты.

Понятно, что сейчас мы можем позволить себе удовлетворенно оглянуться назад. Меры сработали. Общие усилия стали не напрасными. Стратегия обороны и действия на упреждение оказались верными, чего не скажешь о других странах, где тоже подводят свои итоги.

Взять хотя бы шведский эксперимент, за которым с большим интересом следила, без преувеличения, вся планета, а кто-то и нам ставил Швецию в пример. Так вот шведы с самого начала ограничения для себя сочли излишними, даже школы и рестораны не закрыли, а сделали ставку на выработку коллективного иммунитета. Мол, подумаешь, переболеем — здоровее будем, и экономика не пострадает. Шведский эксперимент в результате закончился позорным крахом.

По населению Швеция в 14 раз меньше России. Но если считать на миллион человек, то умерших от коронавируса в Швеции — 505, а в России почти в десять раз меньше — 55. Если в абсолютных цифрах, то в огромной России умерли чуть более 8 тысяч человек, а в Швеции — сопоставимо — более 5 тысяч.

Официальные лица Швеции бубнят что-то невнятное: недосмотрели, не все учли, надо было домам престарелых больше внимания уделять. Но, как говорится, счет — на табло. И теперь у шведов ни коллективного иммунитета, ни прежнего доверия с соседями. В Норвегии недавно прямо заявили, что свои границы открывают, но только не для шведов — уж больно там эпидемиологическая ситуация сложна.

Ну, а шведские журналисты уже просто глумятся над безответственностью своего правительства. Вот сколь язвительно описывает положение Ула Тумассон из крупнейшей ежедневной газеты страны Dagens Nyheter: "Мы, шведы, с большим смирением осознаем, что мы лучше всех в мире во всем. Пусть ситуация и не отражает нашего превосходства прямо сейчас, нужно просто подождать. Соседние страны еще напрягутся и догонят нас по смертям. Мы просто-напросто впереди всех. Скандинавские соседи еще будут завидовать, когда у Швеции скоро станет 40-60% зараженных. Меры, предпринимаемые в остальной Скандинавии, истеричные и избыточные. Мы, шведы, мыслим прозорливо, научно и рационально. Наша в семь раз более высокая смертность ни о чем не говорит. Мы, шведы, лучше всех — это просто факт. Так что все соседние страны и прочие менее развитые государства, которые не хотят пускать нас к себе летом, они просто завидуют!" Прекрасно, что шведов даже в таких обстоятельствах не покидает чувство самоиронии.