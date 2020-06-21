21 июня 202014:50

Мишустин отменил ряд актов в рамках "регуляторной гильотины"

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился отметить несколько надзорных актов в сфере образования. Как сказано в постановлении, опубликованном на портале кабинета министров в воскресенье, они прекратят действие с 1 января 2021 года в рамках механизма "регуляторной гильотины".

Представляющими избыточную административную нагрузку признаны требования к структуре официальных страниц образовательных организаций в Интернете и формату размещаемых сведений. 

Утрачивает свое значение и постановление кабмина "О лицензировании образовательной деятельности" от 28 ноября 2013 года.

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