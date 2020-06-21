ММА. Миочич и Кормье в третий раз подерутся за титул UFC

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC анонсировала третий бой за звание чемпиона промоушена в супертяжелой весовой категории между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. Матч-реванш пройдет на арене 15 августа в Лас-Вегасе на турнире UFC 252 без зрителей.

Миочич, американский боец хорватского происхождения, завоевал чемпионский пояс Лиги в 2016 году после победы над бразильцем Фабрисио Вердумом. После этого Стипе трижды защищал титул в боях с голландцем Алистаром Оверимом, бразильцем Жуниором дус Сантосом (которому ранее проигрывал) и французом Франсисом Нганну.

Первый бой с Кормье в июле 2018 года Миочич проиграл и пояс потерял. Однако через год хорват сумел взять реванш у темнокожего бойца и вернул себе звание чемпиона UFC. С августа прошлого года победитель того матча больше ни с кем не встречался. Счет его боев – 19 побед и 3 поражения.

Кормье выступал в ММА в трех весовых категориях, а в рамках UFC был чемпионом в полутяжелом и тяжелом весе. На его счету 22 выигрыша, включая победы над такими сильными бойцами, как Фрэнк Мир, Андерсон Сильва, Волкан Оздемир, Деррик Льюис. Проиграл он лишь дважды за карьеру – в чемпионских боях Джону Джонсу (полутяжелый вес) и Миочичу.