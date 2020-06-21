Лауреаты ордена Пирогова благодарны за высокую оценку их работы

Российские врачи, удостоенные ордена Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом, считают, что полученные ими награды свидетельствуют о данной президентом РФ высокой оценке работы не только самого награжденного, но и всего коллектива медицинского учреждения, в котором он работает.

В соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, орденами Пирогова награждены, в частности, главный пульмонолог Минздрава, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев, а также главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева.

Последняя выразила признательность за столь высокую оценку своей работы. Однако, по мнению Ткачевой, это еще и оценка всей работа, которая посвящена развитию медицинской помощи людям пожилого возраста. "Мне кажется, что мы в этом в последние годы существенно продвинулись", — приводит слова медика РИА Новости.

Глава медучреждения напомнила, что центр был перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусом, а сейчас врачи возвращаются к обычным условиям. Ткачева выразила надежду на том, что с 1 июля центр перейдет на привычный режим работы.

Авдеев также поблагодарил свой коллектив за хорошую, слаженную работу. Он отметил, что выходных в апреле, а также майских праздников у сотрудников Сеченовского университета не было. "Все люди в университете: врачи, преподаватели, научные работники — отложили в сторону свои статьи, научные труды, все было брошено на врачебное поле. И в конечном итоге на спасение людей", — подчеркнул Авдеев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им отечественная система здравоохранения достойно проходит испытания в борьбе с коронавирусом. "Врачи, фельдшеры, медсестры, младший медицинский персонал — все вы по-настоящему уникальные специалисты с большим сердцем и душой, безгранично преданные своей профессии, ставшей истинным призванием и любимым делом", — отметил премьер в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

С профессиональным праздником российских медработников поздравил и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Видеопоздравление опубликовано в воскресенье на странице замглавы Совбеза "ВКонтакте".