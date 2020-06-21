21 июня 202015:37

Мать замурованного в бетон мальчика арестована

YouTube/СК РФ

Жительница Астраханской области, подозреваемая в убийстве 12-летнего сына, арестована по решению суда. Под стражей она проведет два месяца, уточняет Следственный комитет.

Как сообщалось ранее, 19 июня под бетонным полом жилого дома обнаружено тело 12-летнего ребенка, ранее объявленного в розыск. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считают следователи. Затем, пытаясь скрыть преступление мать замуровала тело сына в доме старшего сына. При этом семья мальчика пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив.

Подозреваемая Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Она дважды баллотировалась в депутаты региональной думы, в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области и предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.

Активисты и волонтеры две недели круглосуточно искали пропавшего ребенка, написала руководитель общественной организации "Многодетные активные мамы Астрахани" Римма Галиуллина в Facebook. С Морозовой она была знакома, но отметила ее "клиническое желание пробиться к власти". Вспоминая, как шел розыск ребенка, Галиуллина пишет: "Мы бегали недели две". Потом была объявлена пандемия, но периодически ее спрашивали, найден ли ребенок, в том числе и Морозова. "Говорила спасибо, что мы помогаем. А сама прятала руки, измазанные детской кровью!", – добавила Галиуллина.

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