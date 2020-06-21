Володин ответил противникам поправок

Люди, которые призывают не голосовать за поправки в Конституцию или вообще не приходить на участки 1 июля, идут "против народа", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Нельзя этого делать. Каждая норма решает проблемы людей и страны. Поддержка норм обеспечит развитие в стране", — заявил Володин в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению спикера Госдумы, предложенные поправки укрепляют Россию, делают ее сильнее, а сорвать их принятие пытаются те, "кто из-за границы критикует". "А когда какая-то политическая партия начинает смыкаться с той же Венецианской комиссией и с другими голосами зарубежья, это говорит о том, что желание власти настолько велико, что оно перечеркивает интересы и граждан, и государства", — указал политик.

Володин также отметил, что вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституции многое поменяют в отношениях Госдумы и правительства, и теперь депутатам придется следить за качеством работы министров, за назначение которых они голосовали. "Поэтому огромная ответственность ложится на депутатов, значит, качество работы должно быть другое", — подчеркнул спикер.

При этом, добавил Володин, "конфликты, демагогия, зрелища должны уйти в прошлое", будет "больше содержательной работы".

Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, заявил в интервью на телеканале "Россия 1", что у политической системы страны должно быть множество точек опоры, она не должна опираться только на главу государства.

"Политическая система должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством. Именно поэтому я предложил поправки в Конституцию", — указал президент. При этом он отметил, что, "как люди скажут, так и будет".