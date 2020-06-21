Появились фото редкого кольцеобразного солнечного затмения

Пользователи Сети публикуют первые снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения, наблюдавшегося в воскресенье, 21 июня, во многих странах мира. В России его можно было увидеть лишь частично, лучше всего — на юге Алтайского края.

Солнечное затмение — астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично закрывает (затмевает) Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно лишь в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не освещена, и сама Луна не видна. Затмения возможны, только если новолуние происходит вблизи одного из двух лунных узлов — точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца — не далее, чем примерно в 12 градусах от одного из них.

Кольцеобразное затмение — самое редкое. В прошлый раз такое затмение наблюдалось 10 июня 2002 года, а следующее, по прогнозам, случится 13 июля 2037-го, передает РИА Новости. Полное же солнечное затмение москвичи смогут увидеть только в 2126 году, отмечает научный директор Московского планетария Фаина Рублева.