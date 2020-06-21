21 июня 202015:47

Валерий Карпин сравнил чемпионат России по футболу с первенством водокачки

Главный тренер футбольного "Ростова" Валерий Карпин заявил, что текущий сезон чемпионата России после его возобновления напоминает ему первенство водокачки.

Накануне у шести футболистов "Ростова" был обнаружен коронавирус, и команда села на 14-дневный карантин. Клуб обратился к "Сочи", с которым ему нужно было играть, с просьбой о переносе игры на более позднюю дату, но получил отказ. На матч отправили игроков академии. Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев.

В воскресенье же было принято решение о переносе матча 23 тура между "Краснодаром" и "Динамо" на 19 июля после того, как в составе "бело-голубых" три игрока заболели коронавирусом.

"Сейчас чемпионат напоминает мне первенство водокачки. Будет ли "Ростов" просить переиграть матч с "Сочи"? Этот вопрос не ко мне. Я — тренер", — заявил Карпин ТАСС.

Продолжил тему со сложившейся ситуацией Карпин уже в своем Instagram: "Сейчас у меня есть другой вопрос: а где сейчас все эти эксперты-вирусологи, кричавшие о том, что "Ростов" совершает преступление против российского футбола? Куда все они делись? Чего они сейчас-то молчат?"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 21 Июн 2020 в 5:07 PDT


Напомним, что "Ростов" после 23 туров идет на четвертой строчке, набрав 38 очков.

 

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