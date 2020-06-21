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Аварии и ДТП 6 минут назад

21 июня 202015:49

В Нижнем Тагиле грузовик переехал мужчину, пешеход погиб на месте. Видео

vk.com/ekb.serov

Пешеход стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в субботу, 20 июня, на улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле.

 

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что мужчина попытался обойти грузовик MAN. В тот момент, когда он проходил перед большегрузом, водитель, не заметивший пешехода, начал движение и переехал человека.

Как сообщили в полиции, 59-летний пострадавший скончался на месте инцидента до прибытия скорой помощи.

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