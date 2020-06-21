Водитель погиб: машину разорвало пополам в массовом ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень

Утром в воскресенье, 21 июня, на трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительной версии, озвученной правоохранителями, события развивались следующим образом. Водитель автомобиля Renault Logan врезался в попутный Ford, после чего его отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с легковыми "Opel" и "Ладой".

В результат аварии Logan разорвало на две части, а находившийся в нем мужчина погиб. Кроме того, травмы различной степени получили еще четыре человека.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ЧП.