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Парад победы

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75 лет Победы 23 минуты назад

21 июня 202022:38 Дмитрий Кайстро

"Россия 1" покажет парад на Красной площади и концерт на Мамаевом кургане

"Россия 1" покажет парад на Красной площади и концерт на Мамаевом кургане

24 июня россиян ожидает главное событие 75-летнего юбилея Победы — военный парад на Красной площади. Как и обещал президент, он состоится во всей мощи и великолепии. 13 тысяч военных, историческая военная техника и современные образцы вооружения, 75 самолетов и вертолетов. Также по брусчатке Красной площади пройдут военные подразделения из 12 стран мира. И, конечно, на трибуне рядом с российским президентом и главами других государств будут ветераны Великой Отечественной войны. Прямую трансляцию юбилейного парада будет вести телеканал "Россия 1". Не пропустите, в 10:00 по Москве.

А вечером, в 21:00, на телеканале "Россия 1" — трансляция уникального концерта на Мамаевом кургане, у подножия монумента "Родина-мать зовет!", что в Волгограде, ранее — Сталинград. Именно исход Сталинградской битвы стал коренным переломом в Великой Отечественной войне. От Сталинграда наши войска уже двинулись в наступление на Запад. И где, если не там, проводить главный концерт в память о героях, спасших мир от фашизма.

На площади Героев в Волгограде, у подножия "Родины-матери", заканчиваются последние приготовления к грандиозному концерту Победы на Мамаевом кургане. Уже смонтированы декорации, сцена и даже установлены специальные прожекторы, которые будут создавать уникальные видеоэффекты. И совсем скоро это место оживет.

Лучшие и всеми любимые песни военных лет в исполнении самых известных российских звезд. Концерт Победы такого уровня в прямом эфире, пожалуй, впервые. Среди участников — блистательная Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Сергей Безруков с песней "Последний бой", актриса Полина Агуреева — она исполнит композицию "Синий платочек".

"Я родилась в Волгограде. Для меня с детства Мамаев курган — это абсолютно священное место. И я очень рада, что смогу там спеть", — призналась Полина Агуреева, заслуженная артистка РФ.

На сцене прозвучат не только песни. Актер Сергей Гармаш будет читать стихи, а музыкант Игорь Бутман — аккомпанировать на саксофоне.

В преддверии концерта Александра Пахмутова обратилась к ветеранам, особенно тем, кто защищал от врага города ее детства.

"Я хорошо помню Сталинград 1942-1943 годов. И эта битва незабываема. Хочется пожелать участникам, ветеранам нашим дорогим здоровья и как можно больше радости в той жизни, которая вокруг нас. Всего самого наилучшего", — сказала композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова.

С наступлением темноты на Мамаевом кургане начинается светотехническая часть репетиции. Вот так уникальные визуальные эффекты будут создавать на концерте полноформатную 3D-проекцию на главном монументе и других скульптурных группах. Зрелище поистине завораживающее.

После Парада Победы на Красной площади грандиозный концерт на Мамаевом кургане станет главным событием юбилейных торжеств.

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Текст: "Вести недели"

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