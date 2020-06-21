Турция направила на север Ирака еще спецназовцев

На север Ирака, где турецкая армия проводит операцию под названием "Коготь тигра" (Pence-Kaplan) против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, переброшены дополнительные силы спецназа.

Как сообщило Минобороны Турции, накануне вечером спецназовцы перешли через границу, чтобы присоединиться к операции "Коготь тигра".

"Тяжело быть спецназом... В сердце родина и любовь к народу, на спине груз в 40 килограммов", — говорится в Twitter ведомства.

Наземная операция на севере Ирака с участием турецкой артиллерии и спецназа началась 16 июня. За день до этого турецкие ВВС ударили по объектам Рабочей партии Курдистана, уничтожив 81 цель.

Объединенное командование Вооруженных сил Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны, пишет РИА Новости.