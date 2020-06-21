Израиль обвинил Иран в ядерном обмане

Иран вводит в заблуждение международное сообщество ради того, чтобы разработать ядерное оружие. Такое заявление, пишет The Jerusalem Post, сделал на еженедельном заседании правительства Израиля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, даже Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) теперь "понимает то, что израильтяне утверждали в течение многих лет". Об этом, по мнению Нетаньяху, говорит информация, пришедшая из МАГАТЭ буквально на днях.

Совет управляющих МАГАТЭ 19 июня принял проект резолюции "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где агентство подозревает возможное хранение незаявленного ядерного материала. Из 35 государств совета 25 членов поддержали резолюцию, Россия и Китай проголосовали против.

В первой с сентября 2012 года критической резолюции по Ирану Совет управляющих МАГАТЭ разделяет выраженную ранее в докладе гендиректора организации серьезную озабоченность в связи с тем, что Исламская Республика "не предоставила Агентству доступ к двум местам нахождения". При этом "продолжающиеся уже почти год дискуссии с целью прояснить вопросы Агентства, касающиеся возможных незаявленных ядерного материала и деятельности в ядерной области в Иране, не привели к прогрессу".

Постпред России в Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ и Иран к урегулированию этой проблемы, которая может усугубиться из-за резолюции, передает ТАСС. Постпредство КНР при международных организациях в Вене предупредило о возможных крупных последствиях для иранской ядерной сделки в будущем.

Тем временем 240 депутатов парламента Ирана обратились к правительству страны с просьбой приостановить добровольную реализацию Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и перевести в режим "оффлайн" проверки МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности Исламской Республики. Причиной как раз и названа резолюция Совета управляющих МАГАТЭ, направленная против Ирана, передает РИА Новости.