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Коронавирус 17 минут назад

21 июня 202016:22

"Динамо" сможет сыграть с ЦСКА молодежным составом

Global Look Press

Московское "Динамо", у трех футболистов которого выявлен коронавирус, сможет сыграть основным соством не раньше, чем 1 июля. Таким образом, в матче против ЦСКА динамовцам придется выставить молодежную команду.

После того, как у Клинтона Н'жи, Шарля Кабре и Себастьяна Шиманьского быв выявлен COVID-19, "Динамо" придется пройти 14 дневных карантин. Отсчет ведется от 16 июня. Таким образом, динамовцы смогут сыграть основным составом не раньше 1 июля. На этот день запланирована игра с "Сочи".

Встреча "Динамо" с "Краснодаром" перенесена на 19 июля. 27 июня динамовцам придется выставить против ЦСКА молодежную команду.

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