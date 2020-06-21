"Динамо" сможет сыграть с ЦСКА молодежным составом

Московское "Динамо", у трех футболистов которого выявлен коронавирус, сможет сыграть основным соством не раньше, чем 1 июля. Таким образом, в матче против ЦСКА динамовцам придется выставить молодежную команду.

После того, как у Клинтона Н'жи, Шарля Кабре и Себастьяна Шиманьского быв выявлен COVID-19, "Динамо" придется пройти 14 дневных карантин. Отсчет ведется от 16 июня. Таким образом, динамовцы смогут сыграть основным составом не раньше 1 июля. На этот день запланирована игра с "Сочи".

Встреча "Динамо" с "Краснодаром" перенесена на 19 июля. 27 июня динамовцам придется выставить против ЦСКА молодежную команду.