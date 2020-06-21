Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса

Доклинические испытания вакцины от COVID-19 могут закончиться к августу текущего года, такими планами поделился генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова работает над созданием цельновирионной инактивированной (с искусственно ослабленными вирусами) вакцины. Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.

Клинические испытания вакцины должны закончиться в январе 2021 года, цитирует Ишмухаметова ТАСС. Тогда же можно будет организовать и выпуск вакцины – собственное производство у Центра Чумакова есть.

Собственную разработку вакцины сейчас ведут специалисты НИЦ Гамалеи. По словам директора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбург​​​а, производство российской вакцины от коронавируса возможно уже осенью этого года.