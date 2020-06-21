"Сельта" разгромила "Алавес", но Смолов не забил

В Виго прошел 30 тура Ла Лиги между "Сельтой" и "Алавеом" из Витории. Хозяева поля одержали крупную победу с результатом 6:0.

Судьба встречи лишилась в первом тайме, который "Сельта" выиграла 4:0. По голу забили Джейсон Мурильо и Яго Аспас с пенальти, дубль на счету Рафиньи. После перерыва Диего Нолито реализовал 11-метровый, а Санти Мина установил окончательный счет. Начиная с 27 минуте "Алавес" играл в меньшинстве. Был удален защитник Мартин Агиррегабирия.

Федор Смолов отыграл за "Сельту" все 90 минут, но результативными действиями не отметился. Благодаря этой победе клуб из Виго набрал 30 очков и поднялся с 17 на 16 место.