Татьяна Буланова рассказала о последствиях микроинсульта и самоизоляции

Певица Татьяна Буланова сообщила, что несколько лет назад перенесла микроинсульт, но выяснилось это только в результате недавно сделанной МРТ.

Весной же, как рассказала Буланова в эфире телеканала "Россия 1", ее госпитализировали в предынсультном состоянии. Но певица быстро поправилась и уже через несколько недель после выписки возобновила работу.

Буланова, кроме того, призналась, что из-за госпитализации и карантина набрала лишний вес. "Я немного поправилась в самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела", — сказала она.

По словам артистки, после всего случившегося она стала больше заботиться о себе и старается меньше реагировать на стрессы.

Что касается весенней госпитализации, близкие Булановой тогда предположили, что довести ее до больничной палаты могли переживания по поводу финансовых проблем. За несколько дней до госпитализации Буланова говорила, что из-за режима самоизоляции и отмены концертов осталась практически без денег.