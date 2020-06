Предвыборный митинг Трампа оскандалился и собрал мало людей

Семья фронтмена американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Тома Петти недовольна использованием одной из песен музыканта на предвыборном митинге президента США Дональда Трампа в Талсе, штат Оклахома. Речь идет о выпущенной в 1989 году песне I Won't Back Down. Митинг в Талсе, прошедший накануне, стал первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса COVID-19.

Tom Petty and the Heartbreakers стали известны в США во второй половине 1970-х годов. Сам Том Петти в октябре 2017 года умер в возрасте 66 лет от передозировки лекарственных препаратов. Он страдал от нескольких заболеваний, включая эмфизему легких и перелом шейки бедра, ему были назначены обезболивающие. Согласно выводу коронера, смерть музыканта была случайной — организм не выдержал "коктейля" из нескольких опиоидов, двух седативных препаратов и антидепрессанта.

Трампу никоим образом не разрешалось использовать песню I Won't Back Down для своей политической кампании, которая "оставляет за бортом слишком много американцев и здравый смысл", заявили родные музыканта. По их словам, и сам покойный Том Петти, и его семья против расизма и дискриминации любого рода.

"Том Петти никогда не пожелал бы, чтобы его песня использовалась в кампании ненависти, — говорится в заявлении семьи. — Ему нравилось сближать людей".

В заявлении, опубликованном родными Петти в "Твиттере", уточняется, что они направили официальное предупреждение о нарушении штабу Трампа.

Во время других президентских выборов в 2000 году сам Том Петти потребовал прекратить использовать эту же песню на предвыборных митингах будущего президента Джорджа Буша-младшего, напоминает The Rolling Stone. Против неправомерного использования своих песен на митингах Трампа ранее выступали фронтмен американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер, певица Рианна и музыкант Фаррелл Уильямс.



При этом сам по себе митинг Трампа в Талсе накануне собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы. По сообщению The New York Times, этому могли поспособствовать подростки из соцсети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, возникшего в Южной Корее.

В понедельник, 15 июня, глава предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл заявил, что поступило более миллиона заявок на билеты на встречу. Тем не менее, посетившие мероприятие журналисты сообщили, что явка была низкой.

По данным NYT, подростки из TikTok и фанаты K-pop рассказали, что "в качестве шутки" зарезервировали "потенциально сотни тысяч билетов" на митинг Трампа, заведомо не собираясь на него.

Это произошло после того, как штаб Трампа призвал резервировать бесплатные билеты на предвыборный митинг, передает РИА Новости. Видеозаписи с инструкцией о том, как сделать это, и призывом не посещать сам митинг распространились в TikTok и собрали миллионы просмотров.

По словам сотрудника пожарного департамента Талсы Эндрю Литтла, на предвыборном митинге Трампа собрались всего 6,2 тысячи сторонников Трампа, хотя арена BOK Center, где проходило мероприятие, могла вместить 19,2 тысячи человек.