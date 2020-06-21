Болельщики "Локомотива" покинули трибуны стадиона

В Москве проходит матч 23 тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Оренбургом". В середине первого тайма часть болельщиков москвичей покинули трибуны стадиона.

На 15 минуте болельщики хозяев устроили громкую овацию в честь 15 трофеев, завоеванных под руководством тренера Юрия Семина. На 20 минуте игра, как и другие встречи тура, была прервана в честь врачей, ведущих борьбу с пандемией коронавируса.

В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба. Причина — замена Юрия Семина на сербского специалиста Марко Николича. Болельщики клуба недовольны тем, как руководство поступило с легендарным тренером.

Началу матча предшествовал инцидент. Один из стюардов ударил по лицу корреспондента газеты "Спорт-Экспресс" Евгения Белоусова. Как сообщила пресс-служба "Локомотива" ТАСС стюард установлен и будет уволен.