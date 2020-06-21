21 июня 202018:14

В Гааге против протестующих применили водометы

EPA

Полицейские Нидерландов применили водомёты против протестующих в Гааге. В воскресенье в городе проходит демонстрация против карантинных ограничений, передает телеканал "Россия 24".

Изначально она начиналась как мирная акция и была согласована с властями города. Но затем к участникам присоединились футбольные хулиганы, после чего акция перестала быть мирной и переросла в столкновения. Власти призывают жителей Гааги оставаться дома и не выезжать в центр города.

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