Погромы в центре Штутгарта: полиции пришлось задействовать вертолет

В центре германского Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг) устроен погром. Ночью несколько сотен человек устроили беспорядки, перебили витрины магазинов. Пострадали 19 полицейских, сообщил на пресс-конференции замначальника полиции города Томас Бергер.

Беспорядки начались с того, что незадолго до полуночи полиция остановила 17-летнего парня, было подозрение, что он причастен к сбыту наркотиков. Компании, собравшиеся в центре, заступились за подозреваемого, в полицейских полетели камни и бутылки. В конце концов молодые люди вооружились палками и пошли громить город.

Полиция насчитала около 500 человек, участвовавших в беспорядках. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, правоохранители запросили подкрепление.

В город прибыли 280 полицейских. В небе барражировал вертолет. К утру толпу успокоили. 24 человека были задержаны.

Политические мотивы полиция исключает. Но масштабы насилия беспрецедентные. 40 магазинам был нанесен ущерб. В погромах участвовали и иностранцы, не только беженцы.