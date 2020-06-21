Чемпионат России по футболу не будет приостановлен

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига выступили с совместным заявлением, в котором сообщили что приостановки ли отмены сезона не планируются. По мнению РФС и РФЛ случаи выявления коронавируса в "Ростове" и "Динамо" не являются форс-мажорными обстоятельствами.

" Ситуация с возникновением вспышки коронавирусной инфекции в обстоятельствах возобновления чемпионата, нельзя считать форс-мажором", — говорится в совместном заявлении РФС и РПЛ, размещенном на сайте Российской премьер-лиги.

Таким образом, чемпионат России, возобновившийся после паузы, связанной с пандемией коронавируса, не будет снова прерван. РФС и РПЛ считают целесообразным доиграть сезон до конца.