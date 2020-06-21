Американский массовый психоз: у "плавильного котла" срывает крышку

В США на фоне массового психоза разворачивается кампания по выборам президента. Дата — 3 ноября. Но два главных претендента уже известны.

Самолет Трампа только успел мелькнуть в небе над Талсой, а на ее улицах уже готовы были ринуться стенка на стенку. Разъяренных протестующих из движения жизни чернокожих имеют значение от небольшой группы сторонников Трампа отделяли нацгвардейцы. В какой-то момент они чуть не проморгали дерзкий прорыв.

За толпой следили с воздуха при помощи коптера. В руках у военных — полуавтоматические винтовки. Начиналось все мирно. Центр Талсы (штат Оклахома) окрасился в красные цвета. Три месяца сторонники Дональда Трампа не были на его предвыборных митингах. Чтобы вновь вживую увидеть американского президента, некоторые из них провели на улицах не один день.

Для ночевки ставили палатки и раскладушки. Добирались кто как мог. Один мужчина снабдил станковым пулеметом свой "Хаммер". На подъезде тормознула полиция.

"Я приехал, чтобы не забывали про Вторую поправку. Президент Трамп уважает Вторую поправку и владельцев оружия. Мы — мирные и законопослушные люди", — сказал американец.

О поправке, которая гарантирует право на оружие, в своих твитах не раз писал и Трамп. Полное собрание твитов продается здесь же. Три тома. По 37 долларов за книгу.

"Любимый твит — первый, написанный в день, когда он произносил клятву. Он сказал, что пришел, чтобы вернуть власть людям. Это американский эксперимент, который мы проживаем сейчас", — говорят сторонники Трампа.

Проверкой на прочность для эксперимента оказался коронавирус. Обвал экономики, случившийся из-за эпидемии, стоил Трампу потери рейтинга. Чтобы он опять не подрос, либеральные телеканалы накануне митинга в Оклахоме сеяли ужас по поводу его смертельной опасности.

"145 тысяч смертей прогнозируется к 11 июля. Случаи инфицирования в Оклахоме удваиваются каждый месяц, кривая на графике не просто растет, а резко идет вверх", — заявляют в CNN.

C CNN трамповские сторонники поквитались на месте. "Фейковые новости!" — кричали те, кто готовился заполнить стадион, где в обычное время выступает команда второй американской Хоккейной лиги. Вмещает он 19 тысяч зрителей. Но запросов, по данным штаба Трампа, было в десять раз больше.

У тех, кто заходит внутрь, отбирают зажигалки и зонтики. Температуру не измеряли, но профилактику вели.

Демократы обвиняли Трампа в том, что, организуя этот митинг, он способствует распространению коронавирусной инфекции.

COVID-диссиденты — неподалеку. В Талсу нагрянули журналисты с телеканала Info Wars конспиролога Алекса Джонса. На стекле внедорожника, когда он припарковался, замечаем следы от пуль. Вспыхнуть сейчас в Америке может в любой момент. И вспыхивает. Вот у трамповских палаток неожиданно появляются сторонники BLM. Все на взводе.



Эдриан Робинсон, сторонник президента США, разрушает шаблон, что если чернокожий, то обязательно против Трампа. "Он прямолинейный, он такой, какой есть. Все, что ни скажет, все делает. Трамп очень переживает за Америку и ее идеи. Он возвращает деньги в Америку, он хочет вернуть ее на лидирующие позиции", — уверен Эдриан.

У Робинсона на футболке — имя Трампа. У одной из белых женщин, закутанной по уши в черный шарф, написано: "Я не могу дышать". Эти слова Джорджа Флойда стали слоганом движения BLM. Коленопреклонение, часто изначально бессмысленное, как вот тут перед сторонниками Дональда Трампа, превратилось во флешмоб.

"Я — против Трампа, против всего того, за что он выступает. Я здесь, чтобы мирно протестовать и защитить жизни чернокожих. Пора менять нашу систему", — уверена Шейла Бак.

А этот провокатор с матерной бранью на футболке явно рассчитывал на открытый конфликт. Дерон Слэйтер, что прогнал подстрекателя, приехал в Талсу издалека. "Я никогда не голосовал за демократов, в первую очередь из-за таких, как этот. Он, как моя семья из Чикаго, — только эмоции и никакой логики. Мы работаем над тем, чтобы такие, как этот человек, проснулись. У него страсти кипят, но он ничего не понимает и голосует за Демократическую партию, которая уничтожает Америку и наше сообщество чернокожих", — считает Дерон.

В Демпартии, конечно, тоже стремятся растормошить избирателя. Среди чернокожих в США всегда есть проблема с явкой. И в этом смысле нынешний расовый конфликт — отличный способ их накрутить. Трампу от либералов досталось и за то, что изначально назначил митинг на 19 июня. Juneteenth — как называют этот день — памятная дата, когда свободу получили рабы в Техасе, что был под контролем конфедератов. Не устроило и место проведения ралли.

Погром в Талсе — один кровавых случаев расового насилия в США. Официальное число погибших — 36 человек, неофициальное — в десять раз больше. Целью белых погромщиков стали 35 кварталов богатого чернокожего района Гринвуд. Его еще называли "черной Уолл-стрит".

Поводом к резне тогда стали обвинения в адрес чистильщика обуви Дика Роуленда в нападении на белую лифтершу Сару Пейдж. Бомбили Гринвуд даже с воздуха. Налет вели 12 бипланов. Уцелела только вот эта церковь.

"Нашу страну называют "плавильным котлом", люди разных возрастов и цвета кожи приезжают сюда, и они должны жить друг с другом. Система была именно так выстроена. Но когда для одних — одни законы, для других – другие, это уже не "плавильный котел", — уверен один из американцев.

Крышку у этого "плавильного котла" продолжает срывать. Срывает и в Атланте, где местная полиция фактически объявила забастовку. Не едут на вызовы, даже не берут трубки, массово сказавшись больными после того, как под стражу взяли стрелявшего в Рейшарда Брукса патрульного Гаррет Рольфа. Это первое видео Рольфа за решеткой. Ему может грозить смертная казнь.

На другой чаше весов — разъяренные чернокожие, которые каждый вечер собираются на месте гибели Брукса, у сожженного ресторана "Вендис".

Ситуация выходит из-под контроля практически моментально. На улице появляется молодежь. Она перегораживает движение. Полицейские предпочитают не вмешиваться.

Похоронят Рейшарда Брукса на следующей недели. Про золотой гроб, как у Джорджа Флойда, пока не слышно, но проповедник Эл Шарптон, который любит подлить масла в огонь, может и заехать.

"Страна очень сильно расколота, но мы видели и единство, которое продемонстрировали люди, выходящие на акции против расизма. За последние три недели мы видели больше единства, когда белые и черные шли рука об руку, чем на всех "Трамп-ралли" вместе взятых", — сказал правозащитник Эл Шарптон.

Если не шагаешь в общей колонне, впечатления иные.

"Я знаю школьников. Если сейчас что-то выставляется на Twitter и они не лайкают, то у них бывают проблемы. Большинство людей просто бояться высказывать свою точку зрения, особенно если она республиканская", — отметил Дмитрий, сторонник республиканцев.

Дмитрий — из Нью-Йорка. В Талсе оказался по служебным делам, но митинг Трампа как убежденный республиканец решил не пропускать.

Выступал американский президент больше полутора часов. Начал с того, с чем три назад входил в Белый дом: "Когда я начал осушать болото в Вашингтоне, я даже не подозревал, насколько оно глубокое. Глубокое, вязкое и кишит разными плохими персонажами".

Все это время противники Трампа нарезали вокруг стадиона круги — в надежде перехватить на выезде его кортеж. Не перехватили. Нормальные герои всегда идут в обход.