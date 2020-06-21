В Италии зафиксирована самая низкая смертность с конца февраля

В Италии за последние сутки от COVID-19 скончались 24 человека. Это самый низкий показатель в стране с конца февраля. Тогда от заболевания, вызываемого коронавирусом, умирали сотни человек в день, максимальное число летальных исходов составило 969 человек.

По данным департамента гражданской защиты Италии, коронавирус стал причиной смерти в общей сложности 34 634 человек. Общее число инфицированных достигло 238 499.

Суточный прирост новых случаев заражения по стране составил 224, половина из них зафиксирована в области Ломбардия. Более 20 человек заразились в Пьемонте и Эмилии-Романье, в остальных областях суточный прирост составляет менее 10 случаев, в семи случаев заболевания не отмечено.

Выздоровели с начала пандемии 182 893 человек, за сутки — 440 человек. В отделениях интенсивной терапии остаются менее 150 человек, пишет ТАСС.

В регионе Ломбардия работали российские военные специалисты, которые продезинфицировали сотни зданий и сооружений, а также тысячи квадратных метров дорожных покрытий