21 июня 202019:43

"Локомотив" обыграл "Оренбург" в первом матче Николича

ФК "Локомотив"

В Москве завершился матч 23 тура российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Оренбургом". Хозяева победили с результатом 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука.

"Локомотив" проводил первый матч под руководством нового тренера Марко Николича. Первый тайм прошел при преимуществе хозяев. За полторы минуты до перерыва Алексей Миранчук после скидки Рифата Жемалетдинова точно пробил с линии штрафной. Но вскоре москвичи остались в меньшинстве. Жемалетдинов получил вторую желтую карточку.

В начале второго тайма команда с Южного Урала имела несколько возможностей, чтобы отыграться. Хозяев выручил вратарь Гильерме Маринато. В середине тайма судья Станислав Васильев назначил 11-метовый в ворота гстей. Но просмотрев видеоповтор, отменил свое решение. Однако защитник "Оренбурга" Даниэль Мишкич был удален с поля за второе предупреждение.

В дальнейшем команды продолжили обмен острыми выпадами. Жоау Мариу не использовал выход один на один с вратарем оренбуржцев Андреем Климовичем. Вторую желтую карточку получил капитан гостей Андрей Малых. В конце встречи в ворота "Оренбурга" был назначен пенальти. Но Эдер пробил выше ворот.

"Локомотив" удержал победный счет — 1:0. Москвичи набрали 44 очка и занимают второе место. У "Оренбурга", оставшегося на 15 позиции, 23 очка.

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