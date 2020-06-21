Украинского "Нептуна" назвали ракетой с рулевой машинкой

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич сомневается в том, что Украина благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса "Нептун" якобы может поразить российские корабли в районе Новороссийска, а также цели у берегов Крыма.

По его словам, украинские специалисты модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча". "То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета", — сказал Клинцевич в эфире радиостанции "Говорит Москва". Кроме того, политик убежден, что сегодня российские системы ПВО способны отразить любой удар со стороны Украины.

Депутат Руслан Бальбек, комментируя высказывание украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске, предположил, что последний "погряз в теориях". По мнению Бальбека, Киеву следует вести с Москвой диалог. "Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций", — приводит его слова РТ.

Со своей стороны, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что военно-морская база в Новороссийске надежно прикрыта с воздуха.

"В практическом плане попытки атаковать Россию либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности", — сказал специалист, слова которого цитирует РИА Новости.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков также напомнил, что "Нептун" представляет собой несколько улучшенную версию советских ракет, а РФ располагает оружием, дальность которого в 2-2,5 раза превосходит украинское. Кроме того, специалист отметил в эфире НСН, что у Украины недостаточно ракетоносителей, поэтому поводов для волнений у россиян нет.