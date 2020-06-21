Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье. 12-летний мальчик погиб, 13-летнюю девочку отвезли в больницу. Сейчас врачи делают для нее все возможное.

На месте работает следственная группа, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.