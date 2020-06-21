На якутской ДЭС произошла утечка топлива

На дизельной электростанции (ДЭС) в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива. Уже вытекло порядка пяти тонн, передает РИА Новости.

По сообщению пресс-службы МЧС РФ, в настоящее время дизельное топливо продолжает вытекать. Сотрудники станции пытаются перекачать его из поврежденного резервуара объемом в 160 тонн в другие. Для этого также подготовлена автоцистерна.

На место происшествия готовы отправиться группы энергетиков из Якутска, пишет ТАСС.