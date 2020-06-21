Марко Николич остался доволен своим дебютом в "Локомотиве"

Московский "Локомотив" с результатом 1:0 обыграл "Оренбург" во встрече 23 тура российской премьер-лиги. Это был первый матч "Локомотива" под руководством нового тренера Марко Николича.

"Игра оставила у меня хорошие впечатления. В первом тайме наша команда контролировала ход встречи и создавала голевые моменты. После перерыва было много событий. Мы начали встречу в меньшинстве, а завершили, имея на одного игрока больше", — приводит слова Николича РИА Новости.

В середине первого тайма немало болельщиков "Локомотива" покинули стадион. Так они выразили протест против ухода тренера Юрия Семина, преемником которого стал Николич. "Я слышал, что кричали болельщики. Юрий Павлович — легенда клуба. Но я не слышал ни одного плохого слова в свой адрес. Заслужить любовь болельщиков я могу победами и результатом", — заявил сербский специалист.