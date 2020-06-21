На Украине из-за коронавируса отменили экзамены для выпускников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену обязательных выпускных экзаменов для школьников, а также внешнего независимого оценивания, необходимого для поступления в вузы.

О подписании документа сообщила исполняющая обязанности министра образования страны Любомира Мандзий. Она уточнила, что такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.

Соответствующий законопроект Зеленский внес в Верховную раду 17 июня, депутаты приняли его на следующий день.

По данным Минздрава Украины, на воскресенье, 21 июня, в стране выявлено36 560 случаев заражения, 16 509 человек выздоровели, 1 002 умерли.