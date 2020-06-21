Александр Рар о статье президента России о Второй мировой войне: призыв Путина будет услышан

Есть надежда, что после статьи Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" на Западе пересмотрят архивные материалы и начнут смотреть на историю немного по-другому, заявил научный директор германо-российского форума Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1". В программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" он рассказал, что статью Путина в Германии, конечно, заметили.

"Но мне кажется, положительного ответа сразу не будет. Дело в том, что на Западе рассматривают Вторую мировую войну, она продолжалась с 1939 по 1945 годы. Для России – это священная война, которая началась в 1941 году", — отметил немецкий политолог.

В Германии существует совсем другой нарратив. По словам Рара, нельзя забывать, что на Западе было отвержение всего происходящего в коммунистической Советской России. И большевизм был для многих таким же врагом, как и национал-социализм. Запад хотел, чтобы большевики и нацисты грызлись друг с другом. Поэтому для Запада именно пакт Молотова-Риббентропа является началом войны. Путин же правильно говорит, что этого не может быть, а Запад должен признать свою вину.

Александр Рар считает: российский президент сделал правильный шаг. Он давит сейчас на англичан, чтобы они, как и Россия, открыли свои архивы. Это очень важно, так как в английских архивах лежат интересные документы.

"Я думаю, призыв Владимира Путина услышат историки, например, в рамках Петербургского диалога. Но политики будут стоять на тех позициях, которые, к сожалению, высказаны в резолюции Европейского парламента от сентября прошлого года. Они солидаризируются сегодня с мировоззрением поляков и прибалтов, которых считают своими, а Россию рассматривают как чужое государство и даже выталкивают из Европы. Это самый опасный момент, и об этом Путин и вообще представители российской элиты всегда предупреждали", — говорит историк.

Сейчас видна попытка легитимировать дальнейшее расширение НАТО на Восток и укрепление военных структур против демократической России. Пытаются вычеркнуть Ялту, Потсдамские и Тегеранские встречи. Мир построить по-западному, исключить Россию как великую державу.

"Хорошо, что Путин начал эту дискуссию, потому что именно Польша и Прибалтика по разным причинам настраивают ЕС против России. А Франция и Англия могли, напав на Гитлера с Запада, спасти Польшу и предотвратить Вторую мировую войну, но они этого не сделали. На Западе мало кто знает, что Польша захватила себе часть чешской территории и участвовала тогда в разделе Чехословакии. Об этом знают только специалисты. Польша считается чистой жертвой Второй мировой войны. А Европейский парламент стоит на позиции, что нужно преклоняться перед жертвами. Мне хочется, чтобы исторический спор состоялся, и эта резолюция переписалась бы или забылась, ведь она взрывоопасна", — заключил Александр Рар.

О планах написать статью, посвященную анализу предпосылок Второй мировой и Великой Отечественной войн, Владимир Путин публично сообщил в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге, когда на неформальной встрече глав государств СНГ обсуждалась подготовка празднования юбилея Великой Победы. Незадолго до этого Европарламент обнародовал резолюцию "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".