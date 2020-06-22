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Коронавирус 58 минут назад

22 июня 202000:49

Беспрецедентная задача: в центре Гамалеи рассказали о массовой вакцинации россиян

Беспрецедентная задача: в центре Гамалеи рассказали о массовой вакцинации россиян

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали, что необходимо для массовой вакцинации россиян от коронавируса COVID-19. Директор НИЦ Александр Гинцбург назвал эту задачу "совершенно беспрецедентной", передает РИА Новости. Для массовой вакцинации населения нужно выпустить до 70 миллионов доз вакцины.

Меры для такого масштабного производства препарата уже принимаются российским руководством и организациями здравоохранения, отметил Гинцбург.

К концу июля завершатся испытания российской вакцины от коронавируса, проводимые на 18 добровольцах. Они начались 18 июня в госпитале имени Бурденко.

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