В Гааге полиция применила водометы против протестующих

Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге. Там прошла демонстрация против карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Изначально акция начиналась как мирная и была согласована с властями города. Но к участникам присоединились футбольные хулиганы, после чего акция перестала быть мирной и переросла в столкновения.

Власти призывали жителей оставаться дома и не выезжать в центр города, сообщает телеканал "Россия 24".