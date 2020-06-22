В Нью-Йорке будет демонтирован памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке демонтируют конный памятник экс-президенту США Теодору Рузвельту, расположенный у входа в Американский музей естественной истории. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь за заявление президента музея и власти города.

Бронзовый памятник американскому президенту, находившемуся у власти с 1901 по 1909 год, был воздвигнут в 1940 году. Памятник состоит из трех основных элементов: верхом на коне сидит Рузвельт, рядом с ним с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.

Как отмечается, решение о демонтаже памятника принял музей, власти Нью-Йорка, которым принадлежат права на него, согласились с решением. В течение многих лет активисты выступали против этого памятника, ставшего символом расовой дискриминации и колониальной экспансии. Решение о демонтаже приняли на фоне протестов против расизма, вспыхнувших в США.

Президент музея Эллен Фаттер заверила, что музей не имеет ничего против самого Рузвельта. Зал Биоразнообразия было решено назвать в честь экс-президента, с которым тесно связана история музея.

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил в своем заявлении, что музей попросил убрать памятник в связи с тем, что индеец и темнокожий представлены, будто они расово неполноценны и порабощены. Правнук Рузвельта, который является попечителем Американского музея естественной истории, одобрил снятие памятника и выпустил соответствующее заявление.

О судьбе памятника после демонтажа пока ничего неизвестно. Также нет информации о том, что будет стоять на его месте, сообщает РИА Новости.

На фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских по всем Соединенным Штатам Америки начался снос памятников южанам времен Гражданской войны. Также это коснулось статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.