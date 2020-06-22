Глава НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от COVID-19 более чем на два года

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина, созданная научным центром совместно с Минобороны, будет защищать человека от коронавируса COVID-19 более двух лет.

Вакцина будет вводиться человеку дважды, передает РИА Новости. Смысл в том, что один и тот же ген вводится на разных носителях, и благодаря этому формируется протективный иммунитет на более долгий срок. Это так называемый бустерный, то есть усиленный вариант вакцины. Его эффективность в течение длительного срока доказана во время работы НИЦ и Минобороны в африканской Гвинее, где проводилась вакцинация от вируса Эбола.

Для массовой вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз препарата, отметил Гинцбург. Производство такого масштаба уже налаживается силами руководства страны и организаций здравоохранения. К концу июля будут завершены испытания вакцины на добровольцах.