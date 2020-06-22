В городах России зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной

В Екатеринбурге этой ночью тысячи жителей собрались на площади перед Уральским университетом. Участники акции "Свеча памяти" зажигали лампады. При помощи огней они выстроили на территории надпись "Помним" и памятную дату. Началось мероприятие примерно за полчаса до полуночи и продлилось почти до рассвета.

Первыми к общероссийской акции присоединились регионы на востоке страны. Так, в Южно-Сахалинске всех, кто решил поучаствовать лично, а не в режиме онлайн, пригласили на мемориал площади Славы. Ровно в 4 часа утра по местному времени они зажгли лампады и оставили их у Вечного огня.

В Бурятии жителей призвали участвовать в акции дистанционно. Виртуальные свечи в память о погибших в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны зажигали и передавали в социальных сетях. На Мемориале Победы в Улан-Удэ собралось руководство республики, военные, волонтеры, представители общественных и молодежных организаций. Участники возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи.

А в Брянске свечи расставили в форме звезды. Считают, что свечи — это символ единой памяти народа, который 1418 дней приближал победу ценой миллионов жизней. Акция прошла на площади Воинской Славы и собрала сотни участников.

В Туле при помощи свечей составили большую картину. В качестве главного героя инсталляции — маленький мальчик, которому в годы Великой Отечественной пришлось встать к станку вместо старших, которые ушли на фронт. На площади у комплекса "Три штыка" также появилось слово "Помним!" Для создания этой композиции понадобилось 10 тысяч свечей, сообщает телеканал "Россия 24".