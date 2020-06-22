Приморье и Красноярский край поддержали акцию "Красная гвоздика"

В России продолжается ежегодная акция "Красная гвоздика". Ее проводит благотворительный фонд "Память поколений" с апреля по июнь. Памятные значки с изображением красной гвоздики продают в крупных магазинах или выдают за пожертвования, а вырученные деньги идут на помощь ветеранам боевых действий.

В акции участвуют сотни волонтеров по всей стране. Приморье — не исключение. Во Владивостоке добровольцев можно встретить на главных улицах и площадях. Они рассказывают о сути акции и о том, как приобрести значок, передает телеканал "Россия 24".

Поддержал акцию и Красноярск. Там символические значки с красной гвоздикой раздают активисты в районе пешеходного Вантового моста. Приобрести атрибутику акции можно и в магазинах. Кроме того, акция проходит в ряде муниципальных образований края. А ранее волонтеры Березовского разреза и старшеклассники вручили значки жителям города Шарыпово, где проживают семьи горняков.