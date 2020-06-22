"Свечи памяти" зажгли в посольстве России в Соединенных Штатах Америки

Акцию "Свеча памяти" поддержали за океаном. В воскресенье в 21:00 по местному времени свечи зажгли в посольстве России в США.

В американской столице акция проходит уже в четвертый раз, сообщает телеканал "Россия 24". В рамках церемонии глава дипломатической миссии Анатолий Антонов, ее сотрудники и ученики школы при посольстве почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Посол призвал молодое поколение продолжать бороться за правду, чтобы никто не мог исказить итоги Второй мировой войны. Антонов также заверил, что по улицам Вашингтона обязательно пройдет "Бессмертный полк".