В главном храме Вооруженных сил России ждут визита Путина

В соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России — 22 июня ожидают визита Владимира Путина. Президент планирует посмотреть храм, рассказал председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. 22 июня, в День памяти и скорби, в храме будет отслужен молебен. Проведение этой заупокойной литии возглавит Патриарх Кирилл, передает РИА Новости.

О том, что в рабочих планах президента отмечено посещение храма, ранее сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Для прихожан храм и музейный комплекс "Дорога памяти" откроются в 14-00. Богослужения в соборе Воскресения Христова будут ежедневными — в 9-00 и в 17-00.

14 июня Патриарх совершил чин великого освящения храма. На богослужении были также архиереи и священники РПЦ, ветераны Великой Отечественной войны, глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр назвал освящение собора знаменательным событием для армии и страны. "Все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим", — отметил он.

Храм был возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.