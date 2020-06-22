Число заболевших COVID-19 в мире превысило 9 миллионов человек

Количество инфицированных новым типом коронавируса в мире превысило 9 миллионов человек. Такую статистику приводит портал Worldometer.

По данным на 05:00 по московскому времени понедельника всего в мире коронавирусом заразились 9 миллионов 45 тысяч 457 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 470 тысяч 698 человек. Вылечились более 4,8 миллиона пациентов.

В России, по данным за 21 июня, всего зарегистрировано 584 680 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 8 111 человек и 339 711 вылечились.

В НИИ Гамалеи совместно с Минобороны создается вакцина от коронавируса. По словам главы института, она будет защищать человека более двух лет.