В Санкт-Петербурге похитили гранитную книгу с памятника жертвам политических репрессий

В Санкт-Петербурге вандалы повредили памятник жертвам политических репрессий. Он располагается на Воскресенской набережной напротив знаменитой тюрьмы "Кресты". О происшествии в социальных сетях сообщил местный житель.

Монумент лишился гранитной книги. Пока неясно, как давно был поврежден памятник.

Жители требуют найти и наказать виновных, сообщает телеканал "Россия 24".